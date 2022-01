Macchina piena di tabacco per narghilè fermata in centro a Milano

Nessuna autorizzazione, nessuna licenza. E, inevitabilmente, una denuncia. Tre uomini - due cittadini marocchini e un italiano - sono finiti nei guai lunedì a Milano dopo essere stati sorpresi a bordo di un'auto piena zeppa di tabacco.

I tre sono stati controllati in corso Buenos Aires dai poliziotti delle Nibbio, che appena hanno perquisito la vettura hanno scoperto - e sequestrato - 32 chili di tabacco. I tre erano anche in possesso di 3mila euro in contanti, verosimilmente guadagnati proprio vendendo i "trinciati".

I tre sono stati indagati in stato di libertà per la violazione delle norme sui monopoli, che regolano la vendita di tabacco. È ipotizzabile - e su questo sono in corso delle indagini - che i tabacchi fossero destinati ai locali etnici della zona di Porta Venezia.