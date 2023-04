Taglia le orecchie ai suoi cani, rischia 30mila euro di multa

Un uomo ad Arcisate (Varese) ha tagliato le orecchie ai suoi dogo argentini per dar loro un aspetto più aggressivo. La pratica era legale e comunissima fino a qualche anno fa su certe razze di cani, ma oggi è fuorilegge. Si chiama "conchectomia". È una scelta estetica: non porta ad alcun beneficio all'animale ed è considerata come un'inutile tortura. Nell'immaginario, si pensava che le orecchie 'a penzoloni' dessero un aspetto più mansueto.

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali per maltrattamenti su animali. Durante una visita veterinaria, infatti, il proprietario degli animali non ha potuto dimostrare che il taglio delle orecchie era stato effettuato per motivi sanitari, unica eccezione possibile prevista dalla normativa, e il veterinario lo ha segnalato ai carabinieri. Ora rischia una condanna da 3 a 18 mesi di reclusione e una multa da 5.000 a 30.000 euro.

La multa e la reclusione

La legge è chiarissima. Secondo l’articolo 10 della Convenzione Europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia del 1987 (ratificata dall’Italia nel 2010 con la legge 201 del 2010), "gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi, quali a titolo di esempio il taglio di coda e delle orecchie per finalità estetiche sono vietati". Chi trasgredisce al divieto, in base all’ordinamento italiano è punibile con la reclusione o una multa salata.