Inchiesta tangenti Fiera, tutti i politici di Fratelli d'Italia coinvolti

C'è un po' di Fratelli d'Italia nell'inchiesta che ha portato agli arresti Massimo Hallecker, ex senior buyer di Fiera Milano, accusato di corruzione e tangenti per alcuni appalti. Il partito di Giorgia Meloni ovviamente non c'entra nulla con l'indagine e, allo stesso tempo, gli affari presunti illeciti di cui vengono accusati i protagonisti coinvolti non ha a che fare strettamente con la politica. Ma diversi personaggi dell'inchiesta, tra cui lo stesso Hallecker, hanno legami con Fratelli d'Italia.

La partecipazione politica di Hallecker risale al 2015, quando l'uomo si candidò al consiglio comunale di Cologno Monzese nella lista di Fdi. Non ottenne molte preferenze e non venne eletto, ma i bene informati riferiscono che Hallecker sarebbe stato indicato, prima delle elezioni, come possibile candidato sindaco del Comune dell'hinterland milanese. Poi la spuntò Angelo Rocchi della Lega. Un altro indagato legato a Fdi di Cologno è Silvestro Riceputi, imprenditore, mai candidato ma 'capo' del partito nella cittadina. L'ultima scelta politica con questo ruolo è stata quella di fare cadere la giunta Rocchi, qualche settimana fa, sul bilancio. La segreteria provinciale di Fdi ha conseguentemente sostituito Riceputi d'imperio.

Terzo e quarto nome, quelli di Domenico Seidita e Marianna Tedesco. Il primo è stato consigliere comunale di Fdi fino al 2019, sempre a Cologno; la seconda gli è subentrata in quell'anno, quando Seidita si è dimesso. Il legame tra Hallecker, Seidita e Riceputi è politico ed economico. Secondo le indagini, per dire, Hallecker avrebbe affidato un lavoro ad un'impresa che non lo meritava, in cambio del subappalto a una società amministrata di fatto da Seidita, legato agli altri due.

Quanto a Tedesco, è la sorella di un socio (nella società Lu.Ma) della moglie dell'ultras rossonero Luca Lucci, già coinvolto in inchieste sul narcotraffico. La società è finita nell'inchiesta su Hallecker e Tedesco sarebbe coinvolta in un passaggio materiale di tangenti.