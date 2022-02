Incidente sulla Tangenziale Est: 500 si ribalta e viene travolta da due auto

U'auto ribaltata tra le corsie e sei giovanissimi coinvolti in un incidente lungo la tangenziale Est nel cuore della notte. Il sinistro è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 27 febbraio poco prima della una lungo l'A51 all'altezza di Cologno Monzese, tra le corsie in direzione sud, quando una Fiat Cinquecento per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed è finita contro un muro a ridosso del cavalcavia prima di fermarsi in terza corsia. Il conducente e gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo e a uscire dal veicolo poco prima dello schianto con altri due veicoli.

E' stato a quel punto infatti che sono sopraggiunti altri due mezzi che, non riuscendo a evitare l'utilitaria, l'hanno urtata. La carambola ha coinvolto complessivamente tre veicoli e uno di questi si è ribaltato. Sul posto insieme agli agenti della polizia stradale e ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 119. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze in codice giallo.

Sono state sei le persone coinvolte nel sinistro - tutti giovani tra i 20 e i 30 anni - e nessuno di loro fortunatamente risulta grave. Due ambulanze hanno accompagnato i feriti - in codice verde - presso gli ospedali di Milano Città Studi e al San Raffaele. Tra le corsie della tangenziale Est nella notte è stato al lavoro anche il personale dell'officina Mariani di Brugherio che si è occupato della rimozione dei mezzi per consentire il ripristino della circolazione. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale che è al lavoro per accertare l'esatta dinamica del sinistro.