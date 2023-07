Auto imbocca la tangenziale contromano e si schianta

Attimi di grande tensione e spavento, nella notte, in zona Assago, sulla tangenziale Ovest di Milano a causa di una macchina che ha percorso in senso contrario la carreggiata nord.

Secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine, l'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, quando una vettura, per motivi ancora sotto indagine, ha intrapreso la tangenziale in direzione opposta, dirigendosi verso Bologna invece che verso la barriera di Lainate. Alcuni automobilisti hanno prontamente allertato le autorità. Il gestore stradale ha subito attivato i pannelli luminosi per consigliare ai veicoli che procedevano nella direzione corretta di spostarsi sulla destra e prestare attenzione.

Per fortuna non è avvenuta la tragedia. La Stradale, giunta sul posto, ha rallentato il flusso di traffico fino a quando la macchina in senso contrario è stata individuata poco dopo aver colpito la barriera di sicurezza centrale. L'auto ha girato su se stessa, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli in transito. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Attualmente, sono in corso indagini per determinare da dove l'auto abbia preso la tangenziale in senso contrario. Gli agenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere per approfondire la questione.