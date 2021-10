A50 Tangenziale Ovest: chiusura al traffico del cavalcavia di via Roma

Da sabato 23 ottobre a domenica 21 novembre 2021 sarà chiuso al traffico il cavalcavia di via Roma che scavalca la Tangenziale Ovest, sia in direzione Valleambrosia che in direzione Rozzano centro. La società Milano Serravalle effettuerà dei lavori di manutenzione (clicca qui per vedere il tratto interessato dai lavori).

Il cavalcavia sarà percorribile dai pedoni e in bicicletta, salvo momentanee interruzioni dovute dai lavori in corso. È prevista anche la modifica provvisoria per percorso delle linee 201 e 328 (clicca qui per consultare le variazioni). Da sabato 23 ottobre è possibile consultare i nuovi tragitti dei bus Atm.