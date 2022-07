Scuola Vivaio, genitori vincono al Tar. Il Comune ammette: "Verifiche non completate"

Le famiglie degli alunni della scuola di via Vivaio vincono al Tar una battaglia contro il Comune di Milano. I giudici amministrativi hanno accolto le lagnanze dei ricorrenti contro il trasferimento dell'istituto in viale D'Annunzio, zona Darsena: un edificio che presenta alcune criticità non risolte.

Il Tar ha stabilito che, il 2 dicembre 2022, si terrà un'udienza di merito, prima dell'annunciato trasferimento, slittato a gennaio 2023. Entro l'udienza il Comune dovrà riferire sulla conclusione dei lavori per adeguare l'edificio di viale D'Annunzio alle esigenze della scuola Vivaio.

"Il collegio ha evidenziato che l'eventuale trasferimento della scuola in via definitiva potrà rendersi possibile soltanto all’esito di un’ulteriore verifica della rispondenza delle opere di D’annunzio agli specifici obiettivi del progetto educativo Vivaio, istruttoria che lo stesso Comune ha dichiarato anche in udienza di non aver compiutamente svolto", scrive l'avvocata Daniela Parisi in una nota. In altre parole, lo stesso Comune ha dichiarato che occorrono altre verifiche prima di disporre definitivamente il trasferimento di alunni e insegnanti.

Nel mese di marzo del 2022, il consiglio d'istituto della scuola aveva bocciato l'ipotesi del trasferimento in viale D'Annunzio, elencando le criticità: dai servizi igienici non idonei alla palestra con barriere architettoniche, dalla presenza di un solo ascensore a una mensa eccessivamente piccola, ad altro ancora. Risale a febbraio 2022 il sopralluogo delle commissioni comunali in viale D'Annunzio per esaminare il dossier del trasferimento, che Palazzo Marino ritiene necessario perché l'affitto in via Vivaio è diventato troppo oneroso per le casse del Comune.