Hanno cancellato la parola 'ucciso' dalla lapide di Giuseppe Pinelli

Non si legge più la parola 'ucciso' nella lapide di piazza Fontana dedicata a Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico che venne con ogni probabilità ammazzato il 15 dicembre 1969 negli uffici della questura di Milano. A denunciarlo sui social, la pagina Memoria antifascista.

"Ieri sera passando per piazza Fontana troviamo la sopresa, solo alcuni giorni prima era tutto a posto si legge nel post di denuncia dell'imbrattamento -. Giuseppe Pinelli e la famiglia, non hanno mai avuto giustizia per il suo assassinio, ora devono sopportare qualche vigliacco che di tanto in tanto sfregia la targa a lui dedicata, che è espressione di tutto il movimento milanese".

Pinelli era stato ingiustamente fermato per la strage di piazza Fontana. Una volta in questura, era precipitato dal terzo piano nella notte. La dinamica della sua morte non è mai stata chiarita. A giorni la lapide verrà ripulita dai segni neri che coprono la parola 'ucciso'. Non è la prima volta che la targa viene presa di mira da vandali di orientamento, evidentemente, destrorso.