Il tassista che promette di far pagare 70 euro e poi ne chiede 110 (senza Pos)

La tariffa del taxi da Malpensa a Parabiago cambiata 'in corsa', da 70 a 110 euro, e il pos non funzionante "perché fuori uso". Una parabiaghese, M.M., si è sfogata raccontando su Facebook la sua disavventura, avvenuta venerdì mattina: lei e la sua famiglia erano appena atterrati a Malpensa dalle vacanze e si sono messi a cercare un taxi per far rientro a casa, a Parabiago.

Hanno trovato un tassista che, a dire della donna, avrebbe concordato con loro un corrispettivo di 70 euro per la corsa, salvo poi (durante il tragitto) comunicare che si era sbagliato, perché Parabiago è nella Città metropolitana di Milano (ex Provincia) e, dunque, la tariffa corretta sarebbe stata di 110 euro.

A nulla sono valse le lamentele della famiglia. E non è finita. Arrivati a destinazione la seconda sorpresa: la donna e il marito scoprono che il pos del tassista sarebbe "fuori uso", per cui l'uomo avrebbe accettato solo contanti. Alla fine la coppia ha versato 100 euro in banconote. Ma poi la donna si è sfogata in un post diventato virale. E, tra l'altro, la tariffa di 110 euro dall'aeroporto di Malpensa a Parabiago appare applicata in modo errato: vale infatti, come tariffa fissa, tra Malpensa e "qualunque via della città di Milano", come si legge nel tariffario regionale ufficiale. Tra Malpensa e Parabiago, il taxi dovrebbe costare decisamente meno. E la tariffa basarsi sul tassametro.