La tartaruga ritrovata per le strade di Bresso (Milano) a Ferragosto

Una tartaruga che passeggia a passo lento per le strade di Bresso (Milano) nel giorno di Ferragosto. No, non è una metafora per parlare dei pochi milanesi rimasti in città martedì 15 agosto ma quello che è si sono trovati davanti i carabinieri del Comando provinciale

Una testudo hermanni è stata recuperata nel pomeriggio dopo la segnalazione di una donna, che l’ha notata mentre passeggiava col marito. Si tratta di una testuggine di terra. È stata prelevata dai militari del raggruppamento Cites (che tutela le specie di fauna e flora protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington) per gli accertamenti del caso.