Il tassista 'insospettabile' con 1500 capsule di 'coca'

Tassista e incensurato. Questo il profilo del 42enne italiano che è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato con 1500 capsule di cocaina.

L'arresto è scattato nel pomeriggio di venerdì 21 aprile, verso le 18, dopo che l'uomo, 'insospettabile', è stato fermato dalla Squadra Mobile in via Panfilo Castaldi, zona Porta Venezia. Il controllo è partito dopo che un 37enne svizzero, appena uscito da un hotel, è stato notato per il suo comportamento guardingo mentre saliva in taxi e faceva il giro dell'isolato per poi tornare al punto di partenza.

Fermato, il 37enne, a Milano per il week-end, è stato trovato in possesso di cinque capsule in plastica trasparente, simili a normali compresse medicinali, con all'interno circa due grammi e mezzo di cocaina, acquistate poco prima nel taxi. A quel punto è stato sottoposto a un controllo anche il tassista, che, nel vano portaoggetti dell'auto, nascondeva quattro pacchetti di sigarette con dentro 86 capsule di cocaina del peso lordo di circa 72 grammi, dello stesso tipo di quelle vendute, oltre a circa 600 euro.

La perquisizione nell'abitazione dell'uomo, a Bollate, ha poi permesso di rinvenire altri 1280 grammi di cocaina, suddivisa in 1393 capsule dello stesso tipo di quelle acquistate dallo svizzero in taxi, oltre a un involucro di sostanza di circa 35 grammi,170 grammi di hashish, sostanza da taglio, un bilancino, una macchina incapsulatrice, materiale per il confezionamento in capsule e circa 62mila euro in banconote di vario taglio nascoste sopra a un armadio. A quel punto per il 42enne è scattato l'arresto per spaccio.