Provvedimento disciplinare (e licenza a rischio) per il tassista 'anti pos'

Provvedimento disciplinare partito per il tassista che nella serata di lunedì 22 agosto ha insultato due turisti australiani e ha scaricato i loro souvenir per terra, rompendoli, perché loro volevano pagare la corsa con la carta di credito. A deciderlo la commisione tecnica disciplinare.

Il procedimento, ha fatto sapere il Comune di Milano, è stato aperto nei confronti dell'uomo dopo la lite, immortalata in un video diventato virale, in cui lo si vede inveire contro la coppia di viaggiatori, colpevoli, si fa per dire, di voler utilizzare il Pos per il pagamento.

La commissione, ora, dovrà valutare il comportamento del conducente, che martedì è stato rintracciato dai vigili urbani grazie alla segnalazione del Radiotaxi, a cui i turisti si erano rivolti per denunciare l'accaduto. Per l'uomo potrebbe partire una sanzione, ma rischia anche la sospensione della licenza.

Tassista distrugge i souvenir e scappa: cosa è successo

Tutto è iniziato quando i turisti, un uomo e una donna, hanno chiesto di pagare con la carta (metodo di pagamento obbligatorio per legge). L'uomo è andato su tutte le furie ma poi ha tirato fuori il Pos. Ancora adirato ha bruscamente tirato fuori dal portabagagli valigie e sacchetti dei due australiani facendo cadere a terra dei souvenir (preziosi oggetti in vetro di Murano, secondo quanto riferito da alcuni testimoni). I due clienti dell'auto pubblica hanno quindi cercato di farsi risarcire i danni bloccando il mezzo ma il tassista - con sportelli e bagagliaio aperti - si è allontanato.