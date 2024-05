Tassista rapinato in stazione: preso a pugni per il portafogli

Il raid nella sua auto, i pugni e lo scippo. Un tassista di 64 anni è stato aggredito e rapinato domenica sera a Milano in piazza Luigi di Savoia, accanto alla stazione Centrale. Il blitz dei ladri - in due, descritti entrambi come nordafricani - è scattato poco dopo le 23.

I due, stando a quanto riferito dalla stessa vittima alla polizia, hanno avvicinato la macchina bianca e hanno colpito il guidatore al volto mentre era ancora nell'abitacolo. Uno dei due ha poi afferrato il portafogli che era nel vano laterale dello sportello di guida ed è scappato insieme al complice.

Nonostante le botte, il 64enne non ha avuto bisogno dell'intervento dei medici del 118. Quando i poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia sono arrivati sul posto, gli aggressori avevano già fatto perdere le loro tracce.