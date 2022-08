Tassista rifiuta pagamento col pos, distrugge i souvenir ai turisti e se ne va

Prima ha insultato i suoi clienti, poi ha preso i sacchetti con i loro souvenir e li ha scaricati in malo modo (rompendoli). Infine, mentre loro cercavano di fermarlo per farsi risarcire, si è allontanato con porte e bagagliaio aperti. Scene di pura follia quelle avvenute in via Carlo Tenca a Milano (zona Stazione Centrale) nella serata di lunedì 22 agosto dove un tassista è andato su tutte le furie quando alcuni turisti australiani hanno chiesto di pagare la corsa col pos.

Il tassista protagonista della vicenda è stato individuato dai vigili urbani specializzati nel controllo del trasporto pubblico grazie alla segnalazione arrivata dal radio taxi, servizio a cui i malcapitati turisti si erano a loro volta rivolti per denunciare l'accaduto. Stando a quanto trapelato il conducente dell'auto bianca si sarebbe reso disponibile a risarcire il danno ma dal comune fanno sapere che il caso verrà segnalato alla commissione tecnica disciplinare "per l'apertura del procedimento disciplinare", puntualizzano da Palazzo Marino.

Tassista distrugge i souvenir e scappa: cos'è successo

Tutto è iniziato quando i turisti, un uomo e una donna, hanno chiesto di saldare quanto dovuto con la carta bancaria (metodo di pagamento obbligatorio per legge). Davanti alle insistenze dei clienti che rivendicano un loro diritto con pacatezza il conducente del mezzo pubblico si è inalberato ma alla fine ha preso in mano il pos per farsi pagare quanto dovuto.

Non è tutto: successivamente con modi bruschi ha tirato fuori dal bagagliaio valige e sacchetti dei due turisti australiani facendo cadere a terra dei souvenir (preziosi oggetti in vetro di Murano, secondo quanto riferito da alcuni testimoni). I due clienti dell'auto pubblica hanno quindi cercato di farsi risarcire bloccando il mezzo ma il tassista - con sportelli e bagagliaio aperti - si è allontanato.