Milano, la protesta dei tassisti da Stazione Centrale a Linate

Dopo la protesta che il 4 aprile a Torino ha bloccato la tangenziale, i tassisti si fermano anche a Milano contro il 'decreto legge concorrenza'. Nel pomeriggio del 5 aprile una cinquantina di taxi hanno arrestato il servizio sia davanti a Stazione Centrale sia all'aeroporto di Linate.

Al centro dell'iniziativa la richiesta di stralciare l'articolo 8 dal cosiddetto disegno di legge concorrenza varato dal governo, che prevede la liberalizzazione del trasporto con apertura alle piattaforme web."Segnaliamo - le parole degli organizzatori - che una disinvolta apertura alle piattaforme che si basano sull’intermediazione del lavoro mina le caratteristiche tipiche dell’esercizio autonomo e mutualisticamente organizzato delle attività di trasporto di persone non di linea, con il rischio di trasformare migliaia di imprese in lavoratori subordinati, vincolati a un regime di semi-dipendenza".

La protesta dei tassisti milanesi si è svolta spontaneamente, vendendo l'organizzazione di alcune assemblee. Già lunedì una delegazione era partita da Milano per raggiungere i colleghi torinesi, i quali hanno scioperato in occasione della visita di Draghi nel capoluogo piemontese. Le proteste, a Milano come nel resto d'Italia, potrebbero estendersi anche ai prossimi giorni.