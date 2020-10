Fermato su taxi abusivo con una scatola piena di droga: scappa scavalcando un cancello

Ha viaggiato su un taxi illegale con una scatola piena di droga, è stato fermato dalla polizia ed è riuscito a darsi alla fuga. L'episodio all'alba di domenica in via Mafalda di Savoia, zona San Siro.

La volante ha fermato l'auto per un controllo, scoprendo che si trattava di un taxi abusivo e che il passeggero a bordo stava trasportando della droga. Quest'ultimo, infatti, che teneva tra le gambe una scatola di cartone, dopo aver dato il proprio documento agli agenti ha spinto la poliziotta che gli stava davanti ed è scappato scavalcando un cancello e riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'interno della scatola i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 3,6 kg di hashish in panetti confezionati sottovuoto. Al tassista abusivo, un 35enne albanese, è stata sequestrata la vettura ed elevata la multa prevista. Sono in corso indagini per risalire all'identità del fuggitivo e gli accertamenti sul documento consegnato.