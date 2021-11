'Taxi della droga' lancia cocaina durante un inseguimento

Un inseguimento di un'auto a noleggio trasformata in 'taxi della droga', con tanto di lancio della cocaina dal veicolo in corsa. È successo nei giorni scorsi a Monza; a Carugate (Milano), poi, in un'abitazione riconducibile ai due protagonisti della fuga sono stati trovati 8500 euro in banconote.

Sottoposti a un controllo dai carabinieri mentre, di notte, si trovavano vicino allo stadio, un uomo e una donna, a bordo di un'auto presa a noleggio, hanno rifiutato di mostrare i propri documenti e sono scappati. Ne è nato un inseguimento, alla fine del quale i due sono stati fermati.

I militari, intanto, hanno recuperato un sacchetto di cellophane lanciato poco prima dal finestrino dell'auto in fuga e con all'interno 50 dosi di cocaina, per un totale di 35 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato in laboratorio per analisi del caso. Addosso ai due, entrambi cittadini marocchini, sono stati trovati 250 euro in contanti, mentre all'interno di un'abitazione di Carugate, riconducibile alla coppia, sono stati rinvenuti 8.500 euro in banconote di vario taglio. Per i due sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.