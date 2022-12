Il tassista (con la patente scaduta) che guida il taxi sequestrato e senza assicurazione

Irregolare lui. Irregolare la sua auto bianca. Un tassista di 50 anni è finito nei guai nei giorni scorsi a Bresso dopo essere stato sorpreso alla guida della sua macchina, che era già stata sottoposta a sequestro un paio di mesi fa.

All'epoca, stando a quanto appreso, gli agenti della polizia locale lo avevano fermato mentre circolava con la patente scaduta e l'auto senza assicurazione. Da quel giorno, però, il 50enne non aveva mai provveduto al dissequestro, una cicostanza che ha insospettito i vigili, anche e soprattutto in considerazione del suo lavoro. I sospetti sono diventati certezza, quando i ghisa hanno verificato - attraverso le telecamere ai varchi - che la vettura conitnuava a viaggiare verso e da Milano, in orari notturni.

La scorsa settimana, al termine dell'indagine, è così scattato il blitz, con il tassista che è stato fermato in via XXV aprile, ancora alla guida del suo veicolo. La situazione era identica a quella di due mesi fa: taxi senza assicurazione - e in più sotto sequestro - e lui ancora con patente scaduta. Per il guidatore sono scattate una multa da 2.500 euro, la revoca della patente e il nuovo sequestro dell'auto ai fini della confisca.