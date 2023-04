Taxi bloccati a Malpensa: perché il servizio è andato in tilt

Taxi fermi. In coda e senza passeggeri a bordo. È quanto è successo all'aeroporto di Malpensa nella giornata di mercoledì 18 aprile quando il software che gestisce gli accessi all'area dedicata alle auto bianche è andato in crash causando un blocco.

Le sbarre automatiche alla rampa che conduce agli arrivi, infatti, sono rimaste chiuse per circa 20 minuti a causa di un guasto del sistema automatizzato che regolamento gli accessi dei taxi. Il sistema funziona così: a Malpensa c'è un sistema che permette di entrare in una zona (detta polmone) che regolamenta il flusso delle auto verso la zona dove aspettano i passeggeri. Si tratta di una coda automatizzata: il sistema informa l'ultimo taxi arrivato su quanti colleghi ha davanti e smaltisce la coda in base all'orario di arrivo.

Per 20 lunghi minuti le auto non hanno potuto muoversi perché sono rimaste bloccate tra le due sbarre. La situazione è stata sbloccata da alcuni addetti di Sea che hanno alzato le sbarre manualmente (forzandole) e la situazione si è risolta in stata in serata quando il sistema ha smaltito tutti gli arrivi. Durante il pomeriggio i tassisti si sono comunque ritrovati a dover decidere a chi toccasse caricare i clienti.

I sindacati dei tassisti hanno puntato il dito contro Sea, società che geishe gli aeroporti di Linate e Malpensa per l'obsolescenza del software e per la mancata predisposizione di un servizio di pronto intervento in caso di guasti. Da parte sua, Sea ha fatto sapere di essere prontamente intervenuta e di aver ridotto al minimo i disagi.