Così segnavano le case vuote da svaligiare: arrestati due ladri d'appartamento a Milano

Segnavano gli appartamenti da svaligiare con bigliettini bianchi inseriti nello stipite della porta dopo aver accertato l’assenza dei proprietari. Poi entravano e svaligiavano tutto. La polizia ha arrestato due esperti ladri a Milano, colti in flagranza dopo un furto durante la notte tra sabato e domenica. Precisamente alle 4.40, in via Baldinucci. A finire in manette sono due cittadini albanesi di 43 e 31 anni, A.R. e M.K.: sono accusati di tentato furto pluriaggravato in concorso.

L'arresto degli agenti di Comasina

Gli agenti del Commissariato Comasina, in servizio di pattugliamento per la prevenzione dei furti in appartamento predisposto dopo un'analisi sulle denunce sporte negli ultimi giorni dai residenti di via Candiani 29, hanno notato due uomini scavalcare la cancellata posteriore del comprensorio condominiale e salire a bordo di un’auto parcheggiata in via Baldinucci. Entrambi portavano uno zaino.

Subito bloccati dai poliziotti che li attendevano, i due avevano oltre mille euro in contanti e numerosi preziosi – spille, bracciali, orecchini, anelli e catenine – dei quali non hanno fornito una giustificazione per il possesso. Nell'automobile, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto attrezzi per lo scasso: fiamma ossidrica, flessibile, piede di porco, guanti, cacciaviti e prolunghe elettriche. Erano riposti in diversi zaini in maniera tale da facilitarne il trasporto.

La tecnica usata dai ladri d'appartamento

La tecnica usata dai due uomini arrestati era quella di segnare l'appartamento da svaligiare con bigliettini bianchi inseriti nello stipite della porta dopo aver accertato l’assenza dei proprietari. Laddove fosse stato impossibile entrare dalla porta principale, i due avrebbero utilizzato la fiamma ossidrica per accedere dalle finestre, dopo aver utilizzato un bastoncino di legno sottile per fare leva sotto la tapparella. Come sempre la polizia consiglia di mettere in atto una serie di comportamenti utili a prevenire questo genere di situazioni.

Consigli della polizia per evitare furti in casa durante le vacanze