Molesta i passanti ed è pieno di precedenti: tedesco rimpatriato col primo volo

Avvicinava e disturbava i passanti in centro storico a Como, dopo la convalida del tribunale di Milano è stato rimpatriato da Linate. L'uomo, un 64enne tedesco, è stato fermato dai poliziotti dell'ufficio immigrazione della questura comasca che hanno eseguito il provvedimento di allontanamento emesso lo stesso giorno dal prefetto Andrea Polichetti.

Il tedesco è risultato essere senza fissa dimora con numerosi precedenti penali per reati come rapina, furto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, come racconta QuiComo.

L'uomo è stato fermato e identificato dagli agenti della squadra volanti della polizia di Stato. Dopo la necessaria convalida del tribunale di Milano, il cittadino comunitario è stato accompagnato all’aeroporto di Milano Linate dove, ad attenderlo, c’era un volo di linea per Dusseldorf.