Telecamere di Area B a Milano: serviranno anche per i controlli delle forze dell'ordine

Le telecamere di Area B (spente per le restrizioni Covid e per "alleggerire" la pressione sui mezzi pubblici) saranno comunque utilizzate, ma per scopi d'indagine e contrasto dei reati. E' il senso di un protocollo d'intesa sottoscritto dal questore di Milano Sergio Bracco e dal comandante della polizia locale Marco Ciacci: i dati raccolti dal software di monitoraggio delle telecamere di Area B potranno essere utilizzati per scopi di indagine da parte delle forze dell'ordine.

Le telecamere sono oggi 55, a regime saranno 187. «La cooperazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale di Milano - ha commentato Ciacci - trova nella gestione integrata dei sistemi di videosorveglianza un’importante risposta in termini di sicurezza per i cittadini».

Il protocollo definisce le modalità di gestione e di impiego del sistema di lettura targhe, gestito dalla centrale operativa della polizia locale di Milano, così che possa inoltrare direttamente le informazioni dei transiti al Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti (Scnttt) presso la questura di Milano. Quest’ultima si interfaccia con il Scntt attraverso la rete dipartimentale del Ministero dell’Interno.

L’obiettivo, che si aggiunge al monitoraggio della mobilità cittadina e al contenimento delle emissioni più inquinanti, è quello di realizzare, dal punto di vista operativo, un’efficace attività di controllo del territorio a fini preventivi e di contrasto ai reati, grazie a un sistema strutturato - che sarà operativo a partire dalla fine di quest’anno - in grado di rilevare in tempo reale situazioni d’emergenza o comunque il verificarsi di condizioni che richiedano l’intervento delle forze dell’ordine.