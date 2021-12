Violenza sessuale in treno, il Pd chiede controlli e telecamere a bordo

Più sicurezza sui treni della Lombardia, soprattutto quelli regionali durante le ore meno frequentate. E' il senso dell'ordine del giorno presentato da Diana De Marchi, consigliera comunale del Partito democratico a Milano, sottoscritto da tutta la maggioranza in seguito alla violenza sessuale subita da una ragazza di 22 anni il 3 dicembre a bordo di un treno in quel momento vuoto, per il quale sono stati poi arrestati due uomini che, fuggiti dal treno, avevano tentato di violentare una seconda ragazza alla stazione di Venegono Inferiore (Varese).

"Questa duplice violenza - dichiara Diana De Marchi - ha fatto emergere una situazione di paura diffusa sui treni regionali durante le ore meno frequentate. Riteniamo inaccettabile che le donne, ma non solo loro, debbano sentirsi costantemente in pericolo quando rientrare a casa dopo una giornata di lavoro o studio o altro, dovrebbe essere la normalità".

Nell'ordine del giorno si chiede che la Regione Lombardia si attivi con più presidi, maggiore presenza di controlli e telecamere sulle carrozze dei treni regionali, "perché le persone possano rientrare a casa - conclude la consigliera - senza sentirsi soggetti a rischio violenze, in particolare le donne".

L'altra proposta (che fa discutere): carrozze riservate alle donne

In seguito alla duplice violenza, è stata lanciata una petizione per chiedere che vengano riservate alle donne le carrozze di testa dei treni regionali. Una proposta che ha fatto particolarmente discutere: alcuni ritengono sia di fatto un ritorno alla segregazione. Contraria alle carrozze riservate alle donne anche la Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana che ha definito la proposta "una sorta di Apartheid".