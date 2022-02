Il ladro a cui squilla il telefono rubato davanti ai poliziotti

Aveva con sé tre smartphone rubati, quando è stato fermato per un controllo dalla Polmetro nella fermata di Duomo M3. Proprio in quel momento, però, uno dei telefoni ha iniziato a squillare, facendolo scoprire. A quel punto per lui, un 18enne romeno con precedenti e senza fissa dimora, è scattato l'arresto. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio.

Fermato dagli agenti nella stazione della metropolitana, al giovane è iniziato a suonare uno dei cellulari che aveva appena rubato. A chiamarlo il proprietario del telefono, nel tentativo di recuperarlo. Proprio dalla conversazione tra il reo e la vittima del furto, i poliziotti hanno capito che qualcosa non andava.

Ulteriori verifiche hanno portato a rinvenire un totale di tre cellulari sottratti, che sono stati recuperati e restituiti ai proprietari. Il 18enne, invece, è stato arrestato per furto pluriaggravato.