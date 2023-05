In casa con 168 smartphone e 30mila euro: denunciati

168 telefoni e 30mila euro in contanti. È quanto hanno trovato i carabinieri in un'abitazione di via Manzoni a Legnano (Milano) nella serata di giovedì 4 maggio. La scoperta ha messo nei guai i due inquilini, che non hanno saputo spiegare da dove arrivassero soldi e telefoni.

A 'beccarsi' una denuncia per ricettazione, un 34enne e un 38enne, uno camionista e l'altro disoccupato, entrambi pakistani e incensurati. Quando, dopo la perquisizione, i militari gli hanno chiesto da dove venissero denaro e smartphone, i due non hanno saputo dare alcuna spiegazione.