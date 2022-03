Le scippano il telefono: "Ci sono le foto dei miei genitori morti, vi prego ridatemelo"

Del telefono non le importa nulla. Chiede soltanto di poter recuperare quelle fotografie che per lei hanno un valore inestimabile. Una donna di 45 anni ha deciso di rivolgere attraverso MilanoToday un appello ai due uomini che domenica sera le hanno rubato il cellulare mentre saliva in macchina in via Vigevano.

La vittima è stata colpita alle spalle e scippata dai due, che sono poi fuggiti con il suo iPhone 11 pro Max. Ma il valore di quel cellulare non il cellulare in sé. "Del telefono poco mi importa - spiega la donna -. Ma lì ci sono le fotografie della mia mamma e del mio papà, morti entrambi pochi giorni fa. Di loro non ho più nulla, ho bisogno delle foto che li ritraggono nei loro ultimi giorni".

Da qui la scelta di rivolgersi direttamente ai ladri o a chi eventualmente dovesse entrare in possesso dell'iPhone: "Sono disposta a pagare qualsiasi prezzo pur di avere di nuovo il ricordo dei miei genitori". Il cellulare è color oro e ha una cover rosa. Chiunque voglia mettersi in contatti con la 45enne può scrivere alla mail federicacolombo36@gmail.com.