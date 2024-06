Pioggia e grandine a Malpensa: in tilt aeroporto e stazione dei treni

Il temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di domenica 2 giugno su Milano ha messo a dura prova le infrastrutture nell'area di Malpensa. In aeroporto sono stati numerosi i voli che non sono potuti decollare a causa della grandine che è caduta copiosamente intorno alle 15. Registrati ritardi anche di due ore. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina apposita.

Anche la ferrovia di Malpensa aeroporto ha registrato danni. Il Terminal 2 si è allagato. I treni del Malpensa Express - da/per Centrale e Cadorna - in partenza e in arrivo al T2 sono stati spostati sul Terminal 1. Trenord fa sapere che sono possibili ulteriori ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Gli addetti sono al lavoro per ristabilire il servizio.