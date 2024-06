Temporale a Milano: alberi caduti e linee Atm deviate

Un forte temporale con raffiche di vento si è abbattuto su Milano e hinterland poco dopo le 19.30. Diversi i danni registrati, nonostante il tutto sia durato una manciata di minuti. Alberti caduti in via Belgioioso, via Monti e via Nono. Danni anche in zona Fabbrica del vapore. In diverse zone, compresa la parte nord ovest dell'hinterland, dal cielo sono caduti chicchi di grandine particolarmente grandi. “La situazione più critica in via Nono con interruzione linea elettrica e tranviaria, corso Magenta, via La Spezia, via 5°Alpini-Monti, via XX settembre, via Belgioioso, via Dezza, ed altri”, scrive su Facebook l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli.

"È necessario fare grande attenzione al vento forte, agli allagamenti, al rischio di caduta alberi, alla grandine. Per ora il livello dei fiumi è basso ma nelle prossime ore si prevedono ondate di piena. Il sistema di protezione civile è in funzione", scrive Granelli.

Atm fa sapere che sono diversi i mezzi deviati a causa di alberi caduti. Il tram 12 nelle due direzioni devia tra piazzale Santorre di Santarosa e Duomo, il tram 13 nelle due direzioni devia tra piazza Firenze e Duomo e il tram 16 non fa servizio tra De Angeli e piazzale Baracca.

Già nella mattinata la protezione civile del Comune di Milano aveva diramato un'allerta arancione per temporali, in vigore fino a mezzanotte, e una gialla per rischio idrogeologico.