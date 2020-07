Maltempo a Milano, temporali forti sulla città: scatta l'allerta meteo della protezione civile

Ancora Maltempo a Milano. Alle 15 di mercoledì 22 luglio è entrata in vigore un'allerta meteo della protezione civile della Lombardia per temporali forti (codice giallo, livello di pericolo due su quattro). La perturbazione che si abbatterà su Milano è prevista per la notte dato che l'allerta cesserà alle 6 di giovedì 23 luglio.

Le previsioni

"Dalle ore centrali di oggi 22 luglio previste, a partire dai rilievi, precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, che nel corso del pomeriggio/sera andranno ad interessare anche i settori di pianura — hanno scritto gli esperti —. I fenomeni si sposteranno da Nord a Sud, esaurendosi in serata sui settori alpini, mentre potranno essere ancora presenti in parte sulla pianura e sull'Appennino fino alle prime ore di giovedì 23 luglio. Su questi settori potranno risultare localmente anche di forte intensità. Esaurimento dei fenomeni entro la mattina di domani 23 luglio".

"Verso la serata di oggi previsti rinforzi di vento, dapprima dai quadranti meridionali, poi dai quadranti orientali (velocità medie orarie: in pianura fino a 30 km/h, con raffiche fino a 35 km/h; tra 700-1500 metri circa velocità medie orarie fino a 45 km/ h) — hanno spiegato i meteorologi —. I fenomeni di ventilazione interesseranno principalmente la Pianura (in particolare la Bassa Pianura), l'Appennino e la fascia prealpina sotto i 1500 metri (in particolare occidentale)".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per domani, 23 luglio, previste condizioni di instabilità in ripresa nel pomeriggio a ridosso dei rilievi — precisano dalla Regione —. Nuovo interessamento sparso verso sera anche al resto della regione, con precipitazioni ancora a carattere di rovescio e temporale, e con fenomeni che dalla tarda serata potranno risultare nuovamente di forte intensità".