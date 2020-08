Maltempo a Milano, previsti temporali forti. Da domenica si abbassano le temperature

Maltempo e temporali a Milano. Nella giornata di venerdì 28 agosto è in vigore una allerta meteo diramata dalla protezione civile della Regione Lombardia che prevede una criticità moderata —codice arancione, livello di pericolo 3 su 4 — per "temporali forti" e una criticità ordinaria — codice giallo — per "rischio idrogeologico" per tutto il "nodo idraulico di Milano", che comprende le province meneghine e quelle di Monza.

Seveso e Lambro sono sorvegliati speciali, ma le precipitazioni non dovrebbero ingrossare più di tanto i due corsi d'acqua.

Le previsioni meteo

Per venerdì 28 agosto i meteorologi della Regione prevedono " tempo instabile con rovesci e temporali di forte intensità su Alpi, Prealpi e alta Pianura mentre sui settori più meridionali la probabilità dello sviluppo di temporali risulta più bassa".

La situazione, invece, dovrebbe cambiare nella giornata di sabato 28 agosto: "tempo instabile con rovesci e temporali, anche di forte intensità, che a più riprese durante la giornata interesseranno Alpi e Prealpi mentre sulla Pianura la probabilità, seppur presente, sarà inferiore — si legge in una nota —. Gli accumuli risulteranno disomogenei a causa del carattere prevalentemente convettivo delle precipitazioni e su tutti i settori interessati dai temporali potranno risultare fino a forti o molto forti (anche ben superiori a 100 mm), tuttavia le zone con probabilità maggiore di accumuli più diffusi ed abbondanti risultano essere quelle di nordovest e la fascia prealpina. Si evidenzia, dato il tipo di flusso, la possibilità di rovesci o temporali rigeneranti e stazionari per diverse ore in particolar modo sui settori di nord ovest (Valchiavenna e zona al confine con il Ticino). Lo zero termico si attesta attorno a 3600/3800 metri".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica, invece, le temperature si abbasseranno poiché transiterà il "fronte freddo della perturbazione sulla regione". Il tempo sarà " instabile con precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, sparse sulla Pianura. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Calo termico in quota con zero termico attorno a 2800/3000 metri in serata".