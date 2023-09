Le linee Atm (bus e tram) interrotte per il nubifragio e gli alberi caduti

A causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città di Milano e sull'hinterland - che ha provocato l'esondazione del Seveso - ci sono state diverse modifiche anche al servizio Atm. Alcune linee di tram e bus hanno subito deviazioni e interruzioni, anche per via di un albero caduto in zona Stazione Centrale.

La circolazione delle linee (in particolare di 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19 e 33) sta risentendo delle conseguenze del temporale della notte sul traffico. "Considerate maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito", informa l'Azienda dei trasporti milanesi sul proprio portale.

Un albero è caduto in via Filzi, danneggiando la linea tranviaria, alcuni dehor e diverse auto parcheggiate (una Toyota Aygo, una Porsche Macan S e un'Audi). I tram 9 e 10 che erano stati sospesi a causa dei danni alla linea elettrica sono tornati a percorrere le tratte regolari poco dopo le 7.30, grazie al lavoro di vigili del fuoco, polizia locale, la protezione civile e i tecnici Atm.