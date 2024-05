Milano sotto il temporale: chiusi uno svincolo della Tangenziale Est e un tratto di A4

Chiuso uno svincolo della Tangenziale Est di Milano a causa del forte temporale che si è abbattuto sul Milanese nella giornata di mercoledì 15 maggio (la più piovosa da 170 anni), e in particolare a causa del livello del fiume Lambro. Si tratta dello svincolo Lambrate-Segrate, in entrata e in uscita, in entrambe le direzioni. Non è l'unico disagio viabilistico durante la giornata.

Il fiume ha rigurgitato nel quartiere milanese di Ponte Lambro, creando allagamenti e disagi, oltre che l'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco. Inoltre, sul nodo ferroviario di Milano, è stata sospesa la circolazione tra Pioltello e Porta Vittoria, per l'allagamento della sede ferroviaria.

Chiusa l'A4

Non è finita, perché intorno alle tre e mezza è stato anche chiuso cautelativamente un tratto dell'autostrada A4 Bergamo-Milano, precisamente il tratto tra il bivio con l'A35 (BreBeMi) e Cavenago, a causa degli allagamenti che interessano le aree limitrofe e che hanno lambito il piano viabile all'altezza del km 155.