Si allaga un sottopasso, donna intrappolata nell'auto

Una donna è rimasta bloccata all'interno della propria automobile a Pogliano Milanese, in città metropolitana di Milano, a causa del forte temporale occorso nella notte, che ha fatto scendere più di 60 mm d'acqua in tre ore. L'auto è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. Gli uomini del soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per trarla in salvo. Alle nove e mezza di mattina l'intervento era in corso.

In tutto, i vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi tra Legnano, Nerviano, Vanzago e San Vittore Olona. La zona nord-ovest del Milanese risulta la più colpita dal maltempo. In città invece un albero caduto in via Filzi, nella notte, ha tranciato i fili del tram, causando il blocco della linea tranviaria e danneggiando alcune automobili. Allagato, sempre in città, il sottopasso di via Negrotto, mentre il Seveso è esondato per pochi minuti.