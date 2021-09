Temporale a Milano: pioggia, grandine e allagamenti in città

Il meteo lo aveva previsto e così è stato: su Milano e l'intera area del Milanese si è abbattuto un violento temporale con pioggia e grandine (in alcune zone della città) che ha provocato numerosi allagamenti. Osservato speciale resta il fiume Seveso.

Seveso a rischio esondazione

"Seveso e Lambro. La perturbazione sta passando su Milano e la Lombardia occidentale. Per ora un innalzamento a monte dei livelli che sta superando gli 80 cm a Cesano Maderno. Per ora sotto controllo. Monitoraggio in corso e squadre MM in via Valfurva. La fase acuta dovrebbe passare entro le ore 1.00. Continuiamo a seguire". Il messaggio scritto alle 20.40 dall'assessore Marco Granelli, che segue abitualmente la situazione. Questo mentre la protezione civile ha avvertito i cittadini del raggiungimento della soglia d'attenzione da parte del fiume Seveso.

Temporale a Milano: pompieri al lavoro

"Le squadre operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano sono al lavoro per contenere una serie di allagamenti causati dal maltempo che da alcune ore ha colpito in particolare la zona sud del capoluogo lombardo", scrivono dalla centrale operativa dei pompieri. "Per ora comunque si tratta di interventi di routine senza particolari criticità. In sinergia con la protezione civile si tiene sotto controllo il Seveso. Alcuni interventi hanno interessato in particolare le zone di San Giuliano Milanese e di via Ripamonti. Qualche criticità si è registrata anche nel contesto urbano di Sesto San Giovanni".

Malpensa allagata e voli dirottati

L'aeroporto Malpensa è stato duramente colpito dal temporale. Molti voli sono stati dirottati su altri scali per permettere loro di atterrare in sicurezza.