Temporale a Milano, allagamenti in città e un albero caduto sulla strada

Almeno un albero caduto e vari piccoli allagamenti. E' il bilancio del temporale che si è abbattuto sulla città di Milano nel pomeriggio di venerdì 29 luglio, a partire dalle cinque, ampiamente previsto dal meteo. Era stata infatti diramata un'allerta di colore giallo per temporali forti dapprima su Alpi e Prealpi e poi su tutto il nodo idraulico di Milano, come nei giorni scorsi.

I vigili del fuoco di Milano segnalano che, in via Magolfa, in zona Navigli, un albero è caduto sulla sede stradale creando disagi e la necessità di un intervento dei pompieri, così come per numerosi piccoli allagamenti in città. Verso la serata, le zone più interessate (per interventi comunque definiti "non rilevanti") erano quelle dell'hinterland est di Milano, fino a Gorgonzola.