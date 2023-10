Bomba d'acqua su Milano: esondato il Seveso

Tuoni, fulmini e violentissimi scrosci. Una bomba d'acqua si è abbattuta all'alba di martedì 31 ottobre su Milano. I temporali sono iniziati poco dopo le 4, con la città che è stata travolta dal nubifragio.

Alle 6, come comunicato dall'assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli, il Seveso è esondato. L'acqua ha invaso le strade in zona Niguarda superando gli argini in Ca' Granda Valfurva.

Per martedì a Milano era in vigore un'allerta meteo di codice giallo con il Lambro e proprio il Seveso sorvegliati speciali. Già alle 4.30 Granelli aveva avvisato di "un forte temporale su Milano nord ovest e Brianza", con i "livelli di Seveso e Lambro in sensibile aumento". Alle 5.45, quindici minuti prima dell'esondazione, il Seveso aveva raggiunto i 2,26 metri a Ornato e i 2,04 a Valfurva. Livelli alti anche per il Lambro, con 2,21 metri registrati a Feltre.

Allagamenti vengono segnalati in diverse zone della città. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare a partire dal primo pomeriggio.