Milano sotto il temporale: Seveso e Lambro ai limiti, auto nei sottopassi, mezzi Atm deviati e treni in tilt

Milano si è risvegliata sotto il temporale, con il Seveso e il Lambro ai limiti dell'esondazione e con diversi allagamenti nelle strade. Come da previsioni, il copione mercoledì mattina è stato rispettato. All'ombra della Madonnina piove ininterrottamente dalla sera di martedì e gli esperti meteo concordano nel dare pioggia fino a giovedì.

Alle 6.30 è stata aperta la vasca anti esondazione del Seveso al parco Nord ma potrebbe non bastare per evitare che il torrente esondi per le strade dei quartieri dell'area: Niguarda, Prato Centenaro e Isola. "Ancora una volta quest'opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città, sono molto alti anche i livelli del Lambro che sono a 2 metri e 50", ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli che consiglia "massima prudenza" in quanto "il maltempo proseguirà per tutta la mattinata".

Nel frattempo sono state evacuate anche le comunità del parco Lambro perché anche il fiume Lambro è alla soglia limite. Si è ingrossato anche il fiume Olona nell'Altomilanese, dove non mancano allagamenti e difficoltà. I vigili del fuoco durante tutta la notte hanno lavorato per mettere in sicurezza alberi pericolanti e per liberare auto nei sottopassi, in particolare in quello di via Pompeo Leoni, al sud di Milano, i sommozzatori hanno liberato all'alba due automobilisti rimasti incastrati. Per il momento dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) non riportano feriti dovuti al maltempo.

Aperta la vasca anti esondazione: video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mezzi Atm deviati per il maltempo e treni in tilt

Il temporale ha provocato fin dalle prime ore di mercoledì tanti disagi in città, incluso ai mezzi Atm. L'Azienda trasporti milanesi aggiorna costantemente la lista delle linee coinvolte in allagamenti o alberi caduti sul proprio sito: "Considerate maggiori attese alle fermate e tempi di viaggio più lunghi", scrivono (qui tutti gli aggiornamenti).

Grossi disagi anche per il trasporto ferroviario. Molte linee Trenord sono in tilt per via di alcuni allagamenti sui binari. Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha informato sul proprio portale che la circolazione nel "nodo Milano" è in difficoltà. "Dalle 7 circolazione ferroviaria sospesa tra Pioltello e Milano Porta Vittoria per avverse condizioni meteo", scrivono.

Alle 8.30, l'elenco delle linee Trenord con "criticità elevate" era parecchio lungo, oltre che per il temporale e gli allagamenti anche per un guasto a un treno merci: Domodossola-Milano, Mantova-Cremona-Codogno-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Verona-Brescia-Milano, Brescia-Cremona, Brescia-Parma, Brescia-Treviglio-Milano, Codogno-Cremona, Cremona-Mantova, Lecco-Colico-Sondrio, Sondrio-Tirano, Varese-Milano Passante-Treviglio, Novara-Milano Passante-Treviglio, Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Chiasso-Como-Milano-Rho e Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale.

"Albero cade su l'auto di un consigliere": il video

Il consigliere comunale Alessandro De Chirico ha pubblicato il video di un albero caduto contro una Fiat 500, in via Sanzio. "Per poco non mi è crollato un albero in testa, il mio papà da lassù veglia su di me", ha scritto su Instagram. "Il nubifragio dello scorso luglio, con l'abbattimento di 6.000 alberi, non ha insegnato nulla all'Amministrazione comunale che non si è attivata minimamente per la verifica dello stato di salute delle piante e la stabilità delle stesse. Via Raffaello Sanzio, per chi non lo sa, è in una zona molto frequentata sia di giorno che di sera per la presenza di tante attività di somministrazione, commerciali e di svago (stavo andando in palestra e la 500 è del collega Marcora anche lui frequentatore assiduo della mia stessa palestra). Assessora Grandi e sindaco Sala non siete nemmeno in grado di far pulire i tombini e la città è allagata. Fateci una cortesia: togliete il disturbo", conclude.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le previsioni meteo a Milano