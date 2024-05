Si allarga la protesta pro-Palestina: arrivano le tende fuori dal Poli

Studenti, tende e bandiere della Palestina. È l’accampamento studentesco che è stato allestito davanti al Politecnico di Milano nel pomeriggio di sabato 11 maggio, azione che segue quella della Statale e l’onda di protesta partita dagli Stati Uniti nelle scorse settimane.

"Dal 7 ottobre ad oggi - ha gridato una giovane rappresentante degli studenti - le università israeliane si sono schierate compatte a fianco dell'esercito israeliano nella sua operazione militare che sta portando al genocidio del nostro popolo. Le università israeliane sono luoghi dove si forgia e si plasma l'oppressione e l'occupazione dei palestinesi e che da sempre sono coinvolte nello sviluppo degli strumenti militari che usa contro i palestinesi".

Secondo gli attivisti ci sarebbe stata una vera e propria “caccia alle streghe nei confronti di chi ha espresso una posizione discordante rispetto alle posizioni prese dalla società israeliana volte a radere al suolo Gaza e a rendere profughi tutti i suoi abitanti”. Non solo, secondo gli attivisti “Negli atenei si sono susseguite sospensioni e licenziamenti nei confronti di professori e ricercatori che hanno espresso la propria avversità al genocidio in corso. E in questi ultimi mesi la questione del boicottaggio accademico ha suscitato accese discussioni".

Fuori dal Politecnico sono state montate una ventina di tende. I giovani chiedono il "boicottaggio accademico" e di interrompere i progetti di ricerca con le università israeliane. "Siamo disposti a rimanere finché non otterremo risultati e finché non saremo ricevuti dalla rettrice" ha affermato Samuele Oltolini, uno dei rappresentanti del movimento studentesco 'Tende in piazza'.