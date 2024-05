Tende in Statale, la Procura indaga per occupazione abusiva dell'università

Occupazione abusiva degli spazi dell'università. Con questa ipotesi di reato la Procura di Milano ha aperto un fascicolo senza indagati relativo alla protesta degli studenti, in particolare quelli della Statale, che dal 10 maggio hanno piantato un centinaio di tende nell'ateneo a sostegno dei palestinesi.

La manifestazione è stata coordinata dal gruppo Giovani palestinesi di Milano contro la decisione del Senato Accademico che "non è stato in grado di condannare con fermezza il genocidio che stiamo vivendo sulla nostra pelle e sulla pelle dei nostri cari". L'indagine è stata aperta dal procuratore Marcello Viola sotto denuncia della Statale. Il rettore Elio Franzini ha avuto un colloquio con lo stesso Viola. Verranno condotti gli accertamenti del caso per l'identificazione e le iscrizioni nel registro degli indagati.

Oltre alla Statale, anche il Politecnico e la Bicocca hanno 'ospitato' l'acampada degli studenti in sit-in. Se nell'ateneo di via Festa del Perdono alcuni resistono, in Bicocca i manifestanti hanno terminato la protesta sabato tirando su le tende e tornando a casa. Nei giorni scorsi i Giovani Palestinesi avevano fatto sapere che era sarebbe stata organizzata una riunone straordinaria del Senato accademico proprio oggi, 27 maggio, per discutere "l'impegno per la verifica e la valutazione dell'accordo con la Reichman University".