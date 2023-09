Tende davanti alla Statale contro il caro affitti: "Nulla è cambiato"

Ancora tende in strada contro il caro affitto per gli studenti, dopo le manifestazioni dei giorni scorsi. Questa volta di fronte all’università Statale ci sono i ragazzi del collettivo Cambiare Rotta Milano, che sul profilo Instagram si definiscono “Organizzazione giovanile comunista”. Lo annunciano sul canale Facebook, dove raccontano le ragioni della loro lotta: “Nonostante le intense mobilitazioni di questa primavera contro il caro affitti, nulla è cambiato”.

Il motto scelto è “Stanchi di attendere”. Si riferiscono a quelle promesse che definiscono finte o insufficienti, contentini. A dare il via all’ennesima protesta in tenda l’organizzazione tra le diverse realtà universitarie in tutta Italia. La manifestazione milanese, infatti, è affiancata dalla mobilitazione davanti ad altri atenei italiani. E i ragazzi in Statale chiamano a raccolta tutti, con la call to action “Porta la tua tenda”.

L'obiettivo è la tutela del diritto allo studio. "Le poche soluzioni messe in campo sono insufficienti, un esempio è il canone concordato", spiega Giacomo Calvi, attivista di Cambiare Rotta presente alla protesta. "Siamo una via indipendente rispetto al centro sinistra. Secondo il nostro punto di vista il Pd si fa portavoce di temi, come quello del caro affitti per gli studenti, per ridare lustro al partito. Ma sono stati i primi a portare avanti lotte e decisioni incompatibili con il nostro pensiero". Giacomo si riferisce al canone equo, per cui Cambiare Rotta si batte, abolito proprio da D'Alema.

“Gli studenti universitari di tutta Italia si stanno organizzando per ottenere risposte vere contro il carovita, per il diritto allo studio e alla casa: servono l'abolizione della legge 431/98, la reintroduzione dell'equo canone, il divieto di accesso ai privati ai bandi della legge 338/2000, studentati pubblici e accessibili e un reddito studentesco - recita il post Facebook -. Rilanciamo l'assemblea pubblica ‘Dalle tende alle aule: inizia un nuovo anno di lotta’ che ci sarà giovedì 28 settembre alle 14 al Controchiostro occupato in Statale, e la mobilitazione nazionale del 19/10 a fianco di Asia Usb (sindacato inquilini, ndr) e del movimento per il diritto all'abitare”.