Cercano di rubare la bici al rider e lo picchiano, arrestati

Hanno adocchiato la bicicletta e non ci hanno pensato due volte a cercare di rubarla. Ma è andata male: una volante di polizia è intervenuta rapidamente sul posto e gli agenti hanno fermato i due fratelli intenti a commettere il misfatto. E' successo giovedì sera intonro alle dieci e venti in via Vitruvio.

I due, un 19enne e un 28enne marocchini con precedenti e irregolari in Italia, nei pressi di un kebab hanno notato la bici di un rider di Glovo, parcheggiata all'esterno del locale, e hanno provato a portarla via di peso, poiché la ruota posteriore era bloccata da un sistema d'antifurto. Il proprietario, un senegalese di 32 anni, se n'è accorto e ha cercato di dissuaderli, ricevendo in risposta un pugno in faccia.

Nel frattempo il titolare del ristorante ha chiamato il 112. Una volante di polizia stava transitando in zona e si è recata in via Vitruvio a vedere che cosa stesse succedendo. Gli agenti hanno potuto bloccare i due fratelli autori della rapina.