L'uomo che ruba i fusti di olio e minaccia la guardia con una sega elettrica

Ormai in trappola, ha impugnato una sega elettrica e ha cercato di scagliarsi contro il vigilante che lo aveva fermato. Ma, purtroppo per lui, non aveva fatto i conti con la polizia. Un uomo di 25 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato lunedì pomeriggio con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di mettere a segno un colpo all'interno del Brico center di via Farini.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, poco dopo le 5, il 25enne è entrato nel negozio e ha iniziato a fare un giro tra le corsie. Dopo aver preso due fusti di olio motore - non propriamente facili da nascondere -, si è diretto verso le casse e ha cercato di uscire senza pagare.

Sorpreso dal vigilante, un 33enne italiano, il ladro ha preso una sega elettrica dagli scaffali e ha cercato di aggredirlo. Il ragazzo è riuscito a fare però soltanto pochi metri prima di essere fermato da una volante, che lo ha bloccato e dichiarato in arresto.