Tenta di rapinare un centro massaggi: messo in fuga dagli altri clienti

È entrato nel centro massaggi facendo finta di essere un normale cliente, ma poi ha rivelato le sue vere intenzioni: era lì per una rapina. La determinazione di altri due clienti, presenti in quel momento nell'esercizio, lo ha costretto a scappare senza successo.

È avvenuto intorno alle dieci e mezza di domenica sera in via Cenisio. L'uomo, descritto come un nordafricano, è entrato nel negozio e ha chiesto un massaggio a una donna cinese di 44 anni, che lo aveva accolto alla porta. Poi, all'improvviso, le ha intimato di consegnargli l'incasso.

Lei si è rifiutata e il malvivente ha preso a strattonarla per i capelli tirandole anche un pugno in faccia. Due clienti (cittadini cinesi) presenti in quel momento nelle rispettive stanze, sentendo le urla della donna, si sono palesati e hanno messo in fuga l'uomo. Procede la polizia, che lo cerca per la tentata rapina.