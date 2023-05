Il blitz di 4 ragazzini (minorenni) in metro: in branco contro due uomini

Fallito il blitz, fallita la fuga. Quattro ragazzini - tre 17enni e un 15enne, tutti cittadini egiziani - sono stati denunciati mercoledì sera a Milano con l'accusa di tentata rapina dopo aver cercato di derubare due uomini di 25 e 26 anni.

Il loro blitz è avvenuto poco prima delle 23.30 all'interno della fermata metropolitana di Moscova, sulla linea verde. Il 25enne e il 26enne, appena scesi dal treno, sono stati sorpresi alle spalle sulle scale mobili dal branco, che ha bloccato l'impianto e ha poi accerchiato le vittime, chiedendo loro il cellulare. I due sono riusciti a fuggire inseguiti dai quattro, che una volta all'esterno sono stati bloccati dai carabinieri del Radiomobile.

Stando a quanto ricostruito, i minorenni sono arrivati in Italia tra l'estate e il novembre del 2022, tutti come minori non accompagnati. I quattro si sono più volte allontanati dalle comunità dove erano stati ospitati, tra Messina, Catania, Roma e Pesaro. Nei mesi scorsi l'arrivo sotto la Madonnina e l'affido a una nuova comunità. In serata, dopo la denuncia a piede libero, sono stati nuovamente ricollocati in due strutture di Cremona e Milano.