Spacca un'Audi per rubare le racchette da padel

Le racchette da padel come bottino. Un uomo di 39 anni, cittadino marocchino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato domenica mattina a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver spaccato un'auto per rubare proprio due racchette da padel.

L'allarme è scattato verso le 9.50 dal parcheggio della stazione di Milano Bovisa. A chiamare le forze dell'ordine è stato un dipendente Trenord che passando ha visto il 39enne spaccare il vetro di una macchina, un'Audi, che era in sosta lì.

Quando i poliziotti del commissariato Comasina sono arrivati, hanno visto il ladro che "scaricava" dal bagagliaio la refurtiva e lo hanno subito fermato nonostante il suo tentativo di allontanarsi. Il 39enne ha anche cercato di giustificarsi con gli agenti dicendo che l'auto era sua, ma la sua scusa ha retto poco. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato.