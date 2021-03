Il 62enne che cerca di uscire dall'Esselunga con 750 euro di spesa (non pagata) nel carrello

Non si è preoccupato neanche di nascondere in qualche modo il bottino, consistente. Anzi con ogni probabilità deve aver pensato che proprio la sua apparente naturalezza gli sarebbe corsa in aiuto. Ma, purtroppo per lui, il finale non è stato decisamente quello sperato.

Un uomo di 62 anni, un cittadino italiano con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver fatto la spesa - a modo suo - nell'Esselunga di via Lorenteggio.

Il blitz del 62enne è scattato verso le 15, quando è entrato nel supermercato con tanto di carrello al seguito, come un normalissimo cliente. L'uomo ha quindi fatto un giro nel reparto bevande - facendo scorta di superalcolici - e si è poi spostato al banco frigo, dove ha "acquistato" diverse confezioni di carne.

Completata la spesa, il ladro si è quindi avviato all'uscita - sempre con il suo carrello pieno zeppo - senza però passare dalle casse. A bloccarlo è stato il vigilante e il 62enne non ha opposto nessuna resistenza. L'uomo, che già in passato era stato fermato per furti simili nei supermercati della città, è stato quindi dichiarato in arresto. La merce che aveva cercato di rubare aveva un valore di 750 euro.