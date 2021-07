Il ladro colto in flagrante dal proprietario mentre cerca di rubare il suo furgone

Stava cercando di rubare un furgone quando è stato scoperto dal proprietario che ha chiamato il 112. Sul posto così è arrivata la polizia che lo ha tratto in arresto per tentato furto. L'episodio verso le 18 di sabato 25 luglio in via Scarsellino angolo via Cialdini, zona Affori.

A finire in manette un 50enne italiano con precedenti. La volante del commissariato di Comasina, accorsa sul posto, ha constatato come il reo avesse forzato la portiera.

L'uomo è stato inoltre trovato in possesso di attrezzi per lo scasso e di un jammer, un distrubatore di frequenze radio spesso utilizzato per disattivare gli antifurti.