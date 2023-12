I due ragazzini (uno minorenne) che spingono una moto da 18mila euro mentre passa la polizia

Il calcio al manubrio e la "corsa" per sparire. Senza però fare i conti con un testimone e con la polizia. Due ragazzini - un 17enne e un 18enne, entrambi cittadini romeni - sono stati arrestati lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare una Africa Twin dal valore di 18mila euro.

A dare l'allarme alla polizia, poco prima delle 19, è stato un passante che ha notato i due scendere da una Fiat Punto e avvicinarsi subito alla moto parcheggiata in strada. Sempre senza sapere di essere visti, i baby ladri hanno spaccato il bloccasterzo del mezzo con un calcio e si sono poi incamminati spingendo la motocicletta, di proprietà di un 36enne italiano.

Proprio in quel momento, però, alle loro spalle è arrivata la volante, che li ha raggiunti e bloccati. Il più grande sarà processato per direttissima, mentre il minorenne è stato accompagnato al Beccaria in attesa della convalida.