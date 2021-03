Milano, il ladro che va a rubare col giubbotto giallo fosforescente e viene riconosciuto

In manette lui e il complice, fermati dai carabinieri dopo un tentato furto a Milano

Sbagliato il posto, sbagliato il momento e, decisamente, sbagliato l'abbigliamento. Due uomini - un 30enne cittadino algerino e un 35enne cittadino tunisino - sono stati arrestati lunedì sera a Milano dai carabinieri del nucleo Radiomobile con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato, inutilmente, di rubare un motorino parcheggiato in strada.

L'allarme è scattato cinque minuti dopo le 23 da via Ponchielli, in zona corso Buenos Aires. Un residente della zona ha infatti telefonato al 112 segnalando che due uomini stavano provando a portare via un Kymco People - poi risultato di un 33enne italiano - e ha spiegato che uno dei due indossava un giubbotto con una vistosissima banda giallo fosforescente sulle spalle.

Arrivando da corso Buenos Aires, i militari del Radiomobile hanno incrociato due uomini che uscivano da via Ponchielli e hanno notato che uno dei due indossava proprio un giubbino decisamente "appariscente". A quel punto, i carabinieri hanno fermato i due e, nella tasca del 35enne, hanno trovato una pinza, mentre l'altro era in possesso di due accendini.

Stando a quanto ricostruito dai militari, aiutati anche da un video girato da un testimone, il più grande aveva cercato di far partire il motorino "manovrando" i fili di accensione mentre il complice cercava di fargli luce proprio con l'accendino e in modo abbastanza maldestro, tanto che i cavi erano semi bruciati.

Al termine degli accertamenti del caso, i ladri sono stati dichiarati in arresto e portati nelle camere di sicurezza: entrambi saranno processati per direttissima martedì mattina.