È stato trovato all’interno del salone di bellezza per un’incuranza: la saracinesca dell’attività tenuta aperta con una bottiglia di champagne. L’uomo, un italiano di 56 anni, si trovava nel negozio dove aveva puntato gli armadietti delle dipendenti per poter ricavare qualcosa dal colpo.

Stava tentando un furto all’interno di un centro estetico specializzato nella cura delle unghie l’uomo che, alle tre del mattino di lunedì, è stato sorpreso dagli agenti, in via Piacenza a pochi passi da Giannasi e da Porta Romana.

Arrestato un uomo per tentato furto aggravato, sorpreso mentre rovistava negli armadietti delle dipendenti

/ Via Piacenza

Champagne come ferma porta per il colpo nel salone per unghie